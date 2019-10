Bremen /Kiel 30 Jahre Mauerfall, das wird ein großes Thema sein bei den zentralen Feiern zum Tag der Deutschen Einheit. Die richtet jedes Jahr ein anderes Bundesland aus. Dieses Mal ist Schleswig-Holstein an der Reihe, weil das Land gegenwärtig den Vorsitz im Bundesrat hat. Gefeiert wird am 2. und 3. Oktober in Kiel. Bremen und Bremerhaven sind dort mit von der Partie.

Zum Beispiel auf der obligatorischen „Ländermeile“. Unter dem Motto „Mut verbindet“ werden in der Kieler Innenstadt und entlang der Kiellinie „die Demokratie sowie Freiheit und Vielfalt gefeiert“, heißt es in einer Vorschau. Zu dem zweitägigen Bürgerfest erwarten die Organisatoren etwa eine halbe Millionen Besucher.

Bremens höchste Repräsentanten fahren ebenfalls nach Kiel – Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) und Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). Sie besuchen den ökumenischen Festgottesdienst in der Kirche St. Nikolai und den Festakt in der „Sparkassenarena“. Bovenschulte kündigte zudem bereits an, sich auch Bremens Präsentation an der Kiellinie anzusehen.

Auch Bürgerdelegationen sind bei den offiziellen Feierlichkeiten dabei – zu ihren gehören beispielsweise Menschen, die sich in Ehrenämtern engagieren. Wie Klas Radanke, der als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr gegen den Brand auf der Lürssen-Werft kämpfte, und das Ehepaar Silke und Sven Bischoff.

Die Bischoffs haben als DLRG-Helfer am Huchtinger Sodenmattsee Menschen vor dem Ertrinken gerettet. Für die Bürgerdelegationen steht eine Begegnung mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ebenso auf dem Programm wie eine Bootsfahrt mit dem Bundesratspräsidenten, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).

Auf der „Ländermeile“ zeigt Bremen sich wieder als Industriestandort – mit Autos! – und als „Markenstadt“. Das Mercedes-Werk ist dort beispielsweise mit von der Partie – gegenwärtig werden in der Hansestadt elf verschiedene Modelle produziert. Bier aus Bremen, Kaffee aus Bremen, Süßwaren aus Bremen – all das soll den Besuchern an der Kiellinie nahegebracht werden. Die Bremer Stadtmusikanten treten natürlich ebenfalls an der Kiellinie auf. Und auch eine sechsköpfige Formation mit dem Namen „Bremer Rockmusikanten“.

Und Bremerhaven? Die Seestadt ist einer der zentralen Umschlagspunkte für den Fischhandel in Europa und obendrein der größte Fischverarbeitungsstandort in Deutschland. Klar, dass sich das auch am Bremer Stand in Kiel niederschlägt.