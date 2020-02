Bremen Knapp 300 000 Autos (mit einer Zunahme im Jahr 2018 von gut 2300 Autos im Vergleich zum Vorjahr) sind im Land Bremen zugelassen, nur ein Bruchteil davon wird ausschließlich über Batterien oder Wasserstoffantrieb bewegt. Woran liegt das? Was hemmt Menschen, ein E-Auto zu kaufen? Themen, die am Donnerstagabend im Universum diskutiert wurden – zum Teil recht kontrovers.

Zusammen mit Wissenschaftlern, Initiativen und Unternehmen diskutierten Bürger bei der Veranstaltungsreihe „Bewegt Euch! Stadtgespräche zur Mobilität der Gegenwart und Zukunft“ die Antriebsformen von morgen. Ging es zunächst um grundsätzliche Fragen von Individualverkehr, Klimazielen und Wirtschaftlichkeit, entwickelte sich das Ganze schnell zu einer angeregten Diskussion. Eine Diskussion, die offenbarte, dass zwischen Wunsch und Realität bislang noch immer ein tiefer Graben liegt.

Während Dr. Stanislav Vasic (SWB) sagte, E-Autos seien ökologisch sinnvoll und „die Gegenwart“, hielten Besucher dagegen, sich ein solches Auto nicht leisten zu können. Andere wiederum stellten den ökologischen Nutzen von E-Autos infrage, sei es doch entscheidend, wie die Energie für Herstellung und Stromversorgung zustande komme.

Michael Labetzke vom Verein „H2BX – Wasserstoff für die Region Bremerhaven“, plädierte vor allem für die Antriebsform der Brennstoffzelle, deren „Hype“ er „vollkommen berechtigt“ finde. Dr. Julian Schwenzel (Fraunhofer-Institut), Experte für Batteriealterung, sieht besonders Hersteller in der Bringschuld. Denn: „Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Wirtschaftsfaktor. Das müssen Anbieter verstehen.“

Doch wofür wird ein Auto gebraucht? Die Antworten waren unterschiedlich. Aus „Bequemlichkeit“ hieß es, eine Besucherin sprach das Thema „Emotionen“ an, die mit Autos verbunden seien, ein anderer sagte, es gehe ihm um „persönliche Freiheit“.

Viele waren sich einig: Der CO2-Ausstoß müsse reduziert werden, jeder habe seinen Beitrag zu leisten. Mobil sein wolle jeder und dürfe jeder sein. Doch Mobilität und Nachhaltigkeit zu verbinden, das, so ein Teilnehmer, sei das „neue Schick“.

Apropos schick: Ein Thema, das Kontroversen auslöste, waren die „Sport Utility Vehicle“, kurz SUV. Groß, Spritfresser, nutzlos in der Stadt – so die Meinung vieler. Doch nicht alle fanden das – Stichwort individuelle Freiheit. Schließlich könne jeder fahren, was er wolle.

Doch eines hat die Veranstaltung geschafft: Meinungsaustausch, ohne das Emotionen das Ganze erdrückten.