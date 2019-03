Bremen Schätzungsweise 5000 Schüler sind es nach Polizeiangaben, die sich am Freitagvormittag in Bremen vom Hauptbahnhof über Herdentor und Schüsselkorb zum Marktplatz bewegen. Nur Schüler bei „Fridays for Future“? Nein, auch Erwachsene zeigen sich solidarisch und laufen mit.

Etliche Schüler haben Transparente entrollt – gegen Kohle, gegen Atomkraft, gegen Fleischkonsum. Alles: für den Klimaschutz. Viele Mädchen und Jungen tragen selbstgemalte und beschriebene Pappen. Sie tragen ihre Argumente buchstäblich auf die Straße, durch die Stadt.

Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) findet das politische Engagement der Kinder und Jugendlichen „gut, richtig und wichtig“. Sie sagt: „Das ist lebendige Demokratie. Zum Engagement gehört aber auch, eventuelle Klassenbucheinträge auszuhalten, denn es besteht Schulpflicht.“ Und wer am Freitag unentschuldigt dem Unterricht fernbleibt, der schwänzt. Als Ausweg gilt die Empfehlung der Behörde, Demo-Teilnahmen wie Ausflüge zu behandeln (und zu organisieren). Eine „Empfehlung, aber keine Order“, so Ressortsprecherin Annette Kemp.

Am Treffpunkt vor dem Hauptbahnhof steht dann auf den vielen Plakaten und Transparenten, was man rufen soll. Ein Plakat zeigt eine Blumenwiese, darüber ist zu lesen: „Wofür wir stehen ist worauf wir stehen!“ Ältere Teilnehmer zeigen ein Transparent mit der Aufschrift „Oma und Opa für ein enkeltaugliches Klima“. Am Herdentor heißt es: „Lieber Haft als Kohlekraft“ und „Grünkohl statt Braunkohle“. Neben dem Wort „Klima“ ist sehr oft „Zukunft“ zu lesen. In Anspielung auf die Erderwärmung steht auf einem Plakat die Frage: „Oma, was ist ein Schneemann?“