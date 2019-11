Bremen Beim Neubau des Klinikums Mitte hat es in den vergangenen Jahren jede Menge Schwierigkeiten gegeben. Die Arbeiten verzögerten sich, damit der Umzug. Dafür stiegen die ursprünglich geplanten Kosten von 230 auf 400 Millionen Euro. Im Frühjahr zogen die ersten Patienten vom Alt- in den Neubau. Seitdem geht es Schlag auf Schlag. Jetzt ist das neue OP-Zentrum voll in Betrieb. Nicht nur die geplanten Eingriffe der verschiedenen Chirurgie-Abteilungen wie Allgemein- und Viszeralchirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie, Gefäßchirurgie, Neurochirurgie, HNO-Chirurgie sowie Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie finden hier statt, sondern auch die Notfälle werden mittlerweile im neuen OP-Zentrum operiert, wie Geno-Sprecher Timo Sczuplinski sagt.

Seit der ersten Operation im Neubau sind einige Tage vergangen. Inzwischen herrscht Hochbetrieb in allen 16 Sälen. Prof. Dr. Hüseyin Bektas ist mit den Bedingungen für die Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie „sehr zufrieden“. Gerade für die ersten OPs habe man sich in den gewohnten OP-Teams zusammengefunden, um möglichst viele Konstanten im neuen Umfeld zu schaffen.

„Aber sobald man den OP-Saal betritt, funktioniert man als Chirurg, egal in welchem OP man steht“, betont er. Sein Kollege Prof. Dr. Michael Paul Hahn (Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie) hebt hervor, dass die Patientensicherheit immer an erster Stelle stehe. Wenn diese nicht 100-prozentig gewährleistet gewesen wäre, hätte man den OP-Betrieb nicht begonnen, sagt Hahn.

Auch Klaus Beekmann, Geschäftsführer für Infrastruktur und Technologien der Geno, zieht ein positives Fazit: „Der komplette OP-Betrieb ist binnen einer Woche und bei laufendem Krankenhausbetrieb umgezogen. Wir können da wirklich sehr zufrieden sein, wie gut und schnell das gelaufen ist.“ Das neue Krankenhaus an der St.-Jürgen-Straße/Bismarckstraße bietet neben den 16 Sälen im neuen OP-Zentrum insgesamt 818 Betten erzählt Sczuplinski. Im Klinikum Mitte arbeiten etwa 2700 Menschen.

Der Umzug des Krankenhauses ist aber noch nicht beendet. Mit der Augenklinik, der Urologie und der Frauenklinik stehen in den kommenden Monaten weitere Umzüge an, bis die Klinik 2020 komplett umgezogen sein wird.