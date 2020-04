Klinikum stoppt Aufnahmen teilweise

Bremen Nachdem im Bremer Klinikum Links der Weser seit knapp fünf Wochen insgesamt 32 Beschäftigte positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet wurden, gilt im Haus nun ein teilweiser Aufnahme- und Verlegungsstopp. Er umfasse nicht die Schwerpunktbereiche Geburtshilfe, Kardiologie und Pädiatrie, teilte die Gesundheitsbehörde am Donnerstag mit. Entlassungen nach Hause sowie in die Kurzzeitpflege und in Reha-Einrichtungen seien weiterhin möglich. Patienten könnten überdies auf die Intensivstation verlegt werden, wenn dies notwendig sei. Der Stopp gilt zunächst bis zum 14. April.

„Uns brennt hier nicht die Mütze“, beschrieb Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) die Situation. Eindeutig rückverfolgbare Infektionen unter den Beschäftigten seien aber auf verschiedenen Stationen festgestellt worden. Dazu gehörten Bereiche der Kardiologie, der Geburtshilfe und der Inneren Medizin.

Um weitere Ansteckungen möglichst zu vermeiden, müssen entlassene Patienten, die von den betroffenen Stationen kommen, eine 14-tägige häusliche Quarantäne einhalten. Außerdem gebe es bei der Beförderung von Patienten in der Klinik erhöhte hygienische Sicherheitsmaßnahmen.