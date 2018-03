Bremen Mit ihrem sportlichen Eifer etwas über die Stränge geschlagen haben zwei Landesliga-Fußballer in Bremen am Wochenende. Das teilt die Polizei mit.

Demnach hatten beide beim Spiel zwischen dem TS Woltmershausen und FC Union 60 auf der Sportanlage Jürgensdeich in Hemelingen vom Schiedsrichter die rote Karte gesehen. Doch sie waren nicht die Einzigen: Aufgrund etlicher roter Karten sah sich der Unparteiische gezwungen, die Partie abzubrechen.

Doch die beiden Kampfhähne ignorierten das Signal, vom Platz zu gehen und setzten ihren zuvor begonnenen Streit fort. Die beiden 25- und 27-jährigen Fußballer gerieten anscheinend derart außer Kontrolle, dass nach Zeugenaussagen einer von beiden dem anderen eine Wasserflasche ins Kreuz warf. Nach derzeitigem Kenntnisstand hinterließ der Wurf keine Verletzungen.

Die Einsatzkräfte der Polizei verteilten am Ende ebenfalls rote Karten in Form von Strafanzeigen wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die Ermittlungen dauern an.