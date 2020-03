Bremen Das eskalierte schnell: Ein 31 Jahre alter Mann versperrte am Dienstagabend in Bremen-Walle mit seinem Wagen kurzzeitig die Einfahrt eines Parkplatzes. Dies führte zu einem Streit mit einem anderen Autofahrer und endete mit einem Krankenhausaufenthalt.

Der 31-Jährige wollte laut Polizei gegen 19 Uhr seinen Firmen- gegen den Privatwagen tauschen und fuhr in der Hansestraße auf einen Parkplatz. Hier hielt er in der Zufahrt und versperrte diese kurzzeitig. Da ein anderer Autofahrer nicht vorbei konnte und offensichtlich keine Geduld zum Warten hatte, setzte er sich kurzerhand ans Steuer und parkte den Wagen ohne vorherige Absprache um.

Es entstand daraufhin zunächst eine mündliche Auseinandersetzung der beiden Männer. Doch dabei blieb es nicht: Der „Umparker“ schlug und trat mehrmals auf den 31-Jährigen ein und verletzte ihn dabei an Kopf und Hand. Anschließend flüchtete der Angreifer.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei wegen einer gefährlichen Körperverletzung dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Telefon 0421/3623888 in Verbindung zu setzen.