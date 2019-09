Bremen Bürgerpark-Direktor Tim Großmann schwärmt noch vom Vorjahr: „Phantastisches Wetter, traumhafte Atmosphäre, es war ein zauberhafter Abend.“ Und so oder so ähnlich soll es auch am Sonntag, 8. September, werden, wenn die 31. Auflage des Klassik-Events „Musik und Licht am Hollersee“ den Mond über den Bürgerpark begrüßt. Mit einem echten und einem musikalischen Feuerwerk des Jugendsinfonieorchesters Bremen-Mitte der Musikschule Bremen unter Leitung von Martin Lentz. Am Klavier spielt Niklas Woebs, Gesangssolist ist Christoph Heinrich vom Theater Bremen.

Auch in diesem Jahr erwartet Großmann wieder 18 000 bis 20 000 Besucher am Hollersee rund ums Park Hotel und auf den angrenzenden Parkwiesen. „Das ist aber auch unsere Obergrenze. Viel mehr ist nicht zu bewältigen.“

Das Konzept des Klassik-Freiluft-Konzerts hat sich bewährt. Und bleibt auch nahezu unverändert. Nur geht es in diesem Jahr eine halbe Stunde früher los – um 19.30 Uhr. Martin Lentz hat wegen der früheren Anfangszeit ein wenig am Musikprogramm gefeilt. Georg Friedrich Händels „Feuerwerksmusik“ und Johann Strauß’ „Kaiserwalzer“ müssen punktgenau platziert werden. Das Konzert sei für die rund 80 jungen Musiker ein Kraftakt und erfordere eine gewaltige Konzentrationsleistung. So brauchten beispielsweise die Bläser nach der „Feuerwerksmusik“ mal eine kleine Verschnaufpause. Die Streicher springen ein.

Das Konzert im Bürgerpark sei das Highlight für das Jugendsinfonieorchester, so Lentz. Das sei eine ganz ganz besondere Veranstaltung. ein „echter Schatz“. Die jüngsten Musiker sind 13 bis 14 Jahre, die ältesten legen nach dem Abitur noch ein paar Extraschichten ein, sagt Cellist Philipp Heise.