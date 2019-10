Bremen Auf dem Monitor erkennt man in Großaufnahme, was Prof. Andreas Naumann durch sein Mikroskop im Operationssaal sieht: das Ohr eines Patienten. Durch den kleinen Schnitt hinter der Ohrmuschel kann man einen sehr genauen Blick ins Mittelohr werfen.

Parallel zum Piepen der Überwachungsgeräte schallt klassische Musik aus einem Radio. Die hört Naumann, HNO-Chefarzt am Klinikum Mitte, bei jeder Operation. Und doch ist es eine besondere: es ist die erste Operation im Neubau.

Seit Freitag läuft in Bremens größtem Krankenhaus die zweite Umzugsphase, wie Timo Sczuplinski, Sprecher der Holding Gesundheit Nord (Geno), sagt. Die komplette Intensivmedizin, Anästhesiologie und die chirurgischen Abteilungen ziehen binnen weniger Tage in den Neubau an der Bismarckstraße.

Mehr als 30 schwerkranke Patienten werden auf die beiden neuen Intensivstationen verlegt, so der Sprecher. Nach den Probeläufen in den vergangenen Monaten ist es für Dutzende von Pflegekräften und Ärzten der erste echte Einsatz auf den neuen Stationen und in den insgesamt 16 OP-Sälen im neuen OP-Zentrum. „Es ist ein Umzug bei laufendem Krankenhausbetrieb. Das ist eine besondere Herausforderung, die wir aber bestmöglich vorbereitet haben“, sagt Klaus Beekmann, Geno-Geschäftsführer für Infrastruktur und Technologien.

Wenn 2020 auch alle anderen Bereiche des Krankenhauses umgezogen sind, werden im Neubau mehr als 10 000 medizinische Geräte im Einsatz sein. 2700 Mitarbeiter arbeiten im neuen Gebäudetrakt mit seinen 818 Betten und 4500 Räumen.