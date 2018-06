Bremen Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag eine Mautsäule in Huchting in Brand gesetzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Autofahrer entdeckte gegen 2.20 Uhr die brennende Säule an der Oldenburger Straße und alarmierte die Feuerwehr. Die Flammen konnten schnell gelöscht werden, es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.