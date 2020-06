Kultur: ﻿Bremen feiert den „Unesco-Welterbetag“ im Internet

Bremen „Ja, ich sitze hier im Senatssaal des Bremer Rathauses“, sagt Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD). „Steingewordendes Symbol kommunaler Selbstverwaltung“ sei das Bremer Rathaus, kommt Bovenschulte ins Schwärmen. Just in diesem Augenblick gibt es einen Schnitt, und die Kamera zeigt einen Spiegel, in dem sich der leere Sitzungstisch des Senatssaals – nun ja – spiegelt. Bovenschultes Stimme ist weiter zu hören. Während die Kamera durch den leeren Saal schwenkt, spricht die bürgermeisterliche Stimme von der Selbstbestimmung, auf die Bremen stets so stolz ist.

Donnerstagmittag hatte es das Video erst 45 Aufrufe. Aber da geht noch was: Denn das Video mit dem Bürgermeister und dem Senatssaal gehört zum Programm des „Unesco-Welterbetags“, der am Sonntag, 7. Juni, gefeiert wird – in Bremen erstmals digital. Die eigentlich für die erste Juniwoche geplanten „Ersten Bremer Welterbetage“ mit dem Mitsingfest „Bremen so frei“ auf dem Marktplatz und vielen weiteren Aktionen wurden auf 2021 verschoben.

Stattdessen also eine virtuelle Entdeckungsreise durch das Rathaus, das – gemeinsam mit dem Roland – als Ausdruck bürgerlicher Autonomie und Souveränität seit 2004 auf der Unesco-Welterbeliste steht. Eine neue Website ist das Eingangstor zu einer virtuellen Entdeckungstour durch das vielfältige Kultur- und Naturerbe Deutschlands. Für Kinder gibt es Malvorlagen von Rathaus und Stadtmusikanten sowie zum Basteln ein Spiel mit Esel, Hund, Katze und Hahn.

In acht kurzen Videos kommen neben Bovenschulte zum Beispiel auch Landeskonservator Professor Georg Skalecki und Professor Konrad Elmshäuser, der Leiter des Bremer Staatsarchivs, zu Wort. Außerdem Rathaus-Protokollchefin Birgitt Rambalski, Gästeführerin Sabine Kämerow von der Bremer Touristik-Zentrale und Mitarbeiter der Senatskanzlei wie Kristina Lankenau, die über Eheschließungen im Gobelinzimmer spricht.

„Rathaus und Roland stehen auf der Welterbeliste als Einzeldenkmäler, als wunderbare Beispiele und als einzigartige Beispiele für Demokratie, für Selbstbestimmung, für städtische Autonomie und für Marktgerechtigkeit“, sagt Elmshäuser. Zugleich aber steht das ab 1405 errichtete Bremer Rathaus für Privates – wie beispielsweise Hochzeiten.

Apropos Feiern und Genießen: Es gibt ja auch noch den Ratskeller – das Reich von Ratskellermeister Karl-Josef Krötz. Zum „Welterbetag“ beginnt am Sonntag, 7. Juni, um 16 Uhr ein „digitaler Weinschnack“ mit Krötz, Denkmalpfleger Skalecki und der rheinhessischen Weinkönigin Eva Müller. Krötz fasst es schon mal ganz klar zusammen: „Der Ratskeller verbindet Weltkultur und Weinkultur.“

Seite zum Welterbetag unter www.unesco-welterbetag.de Livestream Weinschnack unter www.bremen.de/welterbetage