Kultur: Künstler kehren wieder auf die Bühne zurück

Bremen Das Leben nimmt wieder Fahrt auf. Biergärten und Restaurants öffnen, private Feiern werden in begrenztem Rahmen möglich. Doch große Events bleiben verboten. Musiker, Schauspieler, Bands, Comedians oder DJs hängen in der Luft. Kreativität ist gefragt.

In Bremen will die Reihe „Auto-Lust-Spiel“ die Künstler aus der Schockstarre befreien und ihnen die Chance geben, wieder auf der Bühne zu stehen und Geld zu verdienen. Das Projekt verspricht eine große Bandbreite an Kulturveranstaltungen: vom Kindertheater über Poetry-Slam zu Musical und Schauspiel; von Klassik über Pop bis Funk und Hardrock. Die Bühne wird gerade in der Überseestadt auf einer Fläche neben BLG-Forum und Speicher XI aufgebaut. Am Freitag geht es um 20.30 Uhr mit Mark Scheibe los, sagt Servet Mutlu, der als Projektleiter gemeinsam mit Rainer Schümer vom „Kulturforum Speicher XI“ die Fäden zieht.

Auf besagter Fläche ist Platz für 120 Autos, die mit zwei Personen oder einer Familie besetzt sein dürfen. Die Bühne sei ein Sonderbau, sagt Mutlu. Sie ist überdacht, sechs mal acht Meter groß und 2,50 Meter hoch, um allen Besuchern eine gute Sicht zu garantieren. Links und rechts der Bühne werden LED-Panels als Infoträger installiert. Die Reihe „Auto-Lust-Spiel“ ist bis Ende August geplant. Stattfinden sollen donnerstags bis sonntags bis zu drei Veranstaltungen pro Tag. „Das kostet alles wirklich viel Geld“, sagt Mutlu und verweist auf die teure Technik und den hohen Personalaufwand.

Auch der Vorlauf war aufwendig. „Wir haben uns mehr als vier Wochen an den Behörden abgearbeitet“, sagt der Projektleiter. Manchmal habe er den Eindruck gehabt, es sei einfacher, ein Haus zu bauen, als so ein Projekt auf die Beine zu stellen.

Jetzt steht das Programm. Und mit im Spiel sind diverse Bremer Künstler und Musiker, das Hafenrevuetheater, das Schnürschuh-Theater und das Bremer Kriminaltheater. Tickets für die Veranstaltungen, die bis zum 6. Juni stattfinden, sind ab sofort online buchbar. Mit dabei sind neben Mark Scheibe (Freitag, 19.30 Uhr) die DJane Luna Semara (Freitag, 22.30 Uhr) Kabarettist Kerim Pamuk mit „Selfies für Blindschleichen“ (Sonnabend, 19.30 Uhr), die Pianisten Minako Schneegass (4. Juni, 16 Uhr) und Parvis Hejazi (4. Juni, 19.30 Uhr), „Bella Mare & die Beachbuben“ (5. Juni, 22.30 Uhr) sowie Flo Mega (6. Juni, 22 Uhr). Das Hafenrevuetheater um Claudia Geerken und Ulrich Möllmann bringt unter anderem die Inszenierungen „Schlüssel zum Glück“, „Tanz auf dem Vulkan“, „Liebe, Lust und Fracht“ und „Phantom des Musicals“ auf die Bühne. Das Schürschuh-Theater spielt „Aschenputtel“, das Kriminaltheater steigt am Sonntag, 7. Juni, mit „Die Wanze“ ein. Weitere Theater seien in der Warteschleife, sagt Mutlu. „Sie wollen schauen, wie das Projekt läuft.“

