Kultur: Liebesszenen mit Mindestabstand?

Bremen Die Corona-Pandemie birgt auch künstlerische Probleme. Der Mindestabstand von 1,50 Metern gilt auch für Schauspieler auf der Bühne. „Wie soll ich mit Sicherheitsabstand eine Liebesszene darstellen?“, fragt sich Knut Schakinnis, Geschäftsführer und künstlerischer Leiter des Theaterschiffs und Packhaustheaters, und lacht. Das Stück „Nackte Tatsachen“ im Packhaustheater ist startklar. Derweil verschlechtert sich die Lage bei Spielstätten und Veranstaltern.

Das zweite Problem in Sachen Mindestabstand betreffe das Publikum. „Wenn ich das einhalten muss, passen ins Packhaustheater nur noch 15 Leute statt 146“, sagt Schakinnis. „Solange der Mindestabstand nicht weg ist, kann ich nicht öffnen.“ Es hilft also nicht weiter, sollten die Aufführungen nicht als Großveranstaltungen gewertet werden. Schakinnis skizziert aber auch, dass Enge verheerende Folgen hätte. „Wenn einer dem anderen in den Nacken niest, gibt es einen Aufstand in meinem Theater.“

„Würde es reichen, dass die Leute nur einen Mundschutz tragen, wären wir sofort da“, sagt Schakinnis. Die Stücke stehen. Binnen drei Tagen könnte zum Beispiel „Nackte Tatsachen“ gezeigt werden. Schakinnis ist unzufrieden mit der aktuellen Regelung. „Im ÖPNV wird der Mindestabstand oft nicht eingehalten. Gucken Sie mal, was in der Sögestraße los ist! Wir müssen mal wieder vom Baum runter und der Logik Raum geben.“

Schakinnis hat das Gefühl, dass der Betrieb einen Monat „für nichts“ stillstand. „Bei den Todesfällen haben wir ein Durchschnittsalter von 83 Jahren. Warum dürfen Kinder nicht raus?“, sagt er. „95 Prozent der Menschen haben kein Problem mit dem Virus.“ Er verstehe aber auch, wie schwer es die Entscheidungsträger aktuell haben: „Ich möchte jetzt kein Politiker sein.“

Der Geschäftsführer des Fritz Theaters Christopher Kotoucek sagt, er würde auch mit Sicherheitsabstand im Publikum spielen wollen. „Ich kann auf jeden Fall 60 Personen mit zwei Metern Sicherheitsabstand unterbringen“, bekräftigt er. „Mir ist wichtig zu spielen, um da zu sein, wenn es wieder richtig losgeht. Hauptsache, die Maschinerie läuft.“ Die finanziellen Probleme seien mit oder ohne reduziertem Betrieb die Gleichen.

Kotoucek wünscht sich landesweit ein klares Datum, um seine Besucher, immerhin 40 000 im Jahr, vertrösten zu können. Er habe alles in den Juni verlegt. „Wir wissen aber nicht, ob wir im Juni spielen können. Was ist, wenn die in zwei Wochen sagen, es gibt keine Veranstaltungen bis 31. Oktober? Die ruinieren einen ganzen Wirtschaftszweig“, sagt Kotoucek. „In Schweden sind Veranstaltungen bis 100 Leute erlaubt. Da könnte ich spielen. Warum funktioniert das hier nicht?“