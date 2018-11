Bremen „Bremen zeigt Gesicht“ – unter dieser Überschrift hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zur Großdemonstration aufgerufen. Und mehrere tausend Menschen kamen. Am Mittwochabend versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 5000 Teilnehmer auf dem Bremer Marktplatz und standen für Werte wie Weltoffenheit und Solidarität und gegen Rassismus und Antisemitismus ein.

Kurz vor 18 Uhr kommen die Teilnehmer am Marktplatz an. Vorweg die Polizei, die die mehreren tausend Menschen vom Hauptbahnhof über Brill und Obernstraße begleitet. Trillerpfeifen hallen durch die abendlich beleuchtete Innenstadt, Frauen und Männer halten Transparente und selbstgebaute Schilder in die Luft. „Omas gegen Rechts“, so ist darauf zu lesen, aber auch „Kein Mensch ist illegal“ oder „Unsere Alternative heißt Solidarität“. Zur Kundgebung zwischen Rathaus und dem Haus der Bürgerschaft haben sich im Vorfeld mehrere Redner angekündigt. Der Redebedarf ist groß.

Den Anfang macht Volker Stahmann (IG Metall Bremen), der mit einer solchen Resonanz wohl nicht gerechnet hatte. „Es sind viel mehr Menschen da, als wir zu hoffen gewagt haben.“ Tosender Applaus schallt über den Platz. Für ihn sei es eine „ganz besondere Demo“, weil es keine Gegendemo gibt. Keine Demo gegen etwas, sondern für Solidarität, Freiheit und Weltoffenheit. Man sei gekommen, um gesellschaftlichen Zusammenhalt zu demonstrieren, zu bewahren und zu erhalten. Es folgt Applaus im Sekundentakt – besonders, als Stahmann „klare Kante“ gegen rechte Hetze und Rassismus fordert.

Auch Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) steht am Rednerpult. „Die Demokratie braucht Demokraten“, ruft er den Menschen zu. In Zeiten, in denen die „Achtung der Menschenrechte an einem Tiefpunkt“ angelangt sei und Menschen gefährdet seien, müsse nicht nur der Rechtsstaat „mit aller Härte“ eingreifen, auch die Gesellschaft müsse ein Klima schaffen, das die „Würde eines jeden Menschen in den Mittelpunkt“ stelle. „Genug ist genug“, so Sieling.

Aus den Reihen der Demonstranten sind Rufe wie „Hoch die internationale Solidarität!“ zu hören, vor Beginn der Kundgebung singen Musiker auf dem Podium das bekannte Lied „Bella Ciao“, ein Partisanen-Lied aus dem Zweiten Weltkrieg.

Auch die Bremer Kirche ist vertreten. Edda Bosse, Präsidentin der Bremischen Evangelischen Kirche (BEK), mahnt. „Aus Gastfreundschaft darf nicht Zerrissenheit werden, sondern Vielfalt und Bereicherung“, heißt es in ihrer Rede.

Nach Sieling tritt Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald vor die Menge und lobt das zahlreiche Erscheinen der Menschen. „Das macht Mut und hilft“, sagt er.