Kunst: Alles eine Frage der individuellen Wahrnehmung

Bremen Nicht konkret, nicht spezifisch, dafür vage und gerade deshalb so ausdrucksstark: Will man die Kunst von Lena Berns beschreiben, dann grenzt das an ein unmögliches Unterfangen. Aber nicht, weil man ihre Werke nicht anhand von Kriterien definieren könnte. Es ist „die Befreiung von Urteilen und Interpretation anderer“, die ihre Bilder ausmachen, sagt die 29-Jährige selbst. So verhält es sich auch bei ihrem Lieblingsgemälde „Zweitbeste und Graue“.

Begann Lena Berns zunächst, sich dem Fotorealismus anzunähern, nahm das Abstrakte nach und nach mehr Platz in ihrem Leben ein. Kunst sollte fortan ein stetiger Lebensbegleiter sein, auch im Beruflichen. Die Bremerin studierte Kunsttherapie und Kunstpädagogik, arbeitet heute mit Menschen mit Behinderung.

So gerne Personen in Bildern etwas Konkretes wahrnehmen wollen, so sehr spielt Lena Berns mit den Interpretationen und Wahrnehmungen der Betrachter. Auch in ihrem Lieblingsgemälde „Zweitbeste und Graue“, dessen Thematik sich aus einem von ihr verfassten Gedicht ableitet.

Das Acrylwerk auf Leinwand zeichnet sich durch kräftige Pinselstriche aus, spielt mit Graunuancen, aber auch mit kräftigem Rot und Schwarz. Lena Berns erklärt es so: „Wir sehen die Dinge nicht, wie sie sind, sondern wie wir sind.“

Brauchen wir denn überhaupt Kunst, gerade dann, wenn sie – wie im Fall von Lena Berns – so vage zu sein scheint? Sie sagt: „Total!“ Künstlerisch zu arbeiten, sich stundenlang im Kelleratelier zu verlieren, sei eine „meditative Arbeit, eine schöne Art, sich auszudrücken, ohne zu offensichtlich zu werden.“