Bremen Lavafelder, Vulkane, Eisberge und Krater. Diese „apokalyptischen Landschaften“, so Waltraut Nordmeyer, haben sie seit 2002 nicht mehr losgelassen. Daraus entstand eines ihrer Werke „Der Gletscher von Oræfum“. Das Gemälde zeigt den weißen namensgebenden Gletscher. Die unberührte Landschaft davor bildet einen „dekorativen Farbteppich“, sagt die Künstlerin. Himmel, Erde, Wasser und Berge: „Alles ist reduziert auf das Wesentliche, wie nach dem dritten Schöpfungstag.“

Ganz bewusst hat sie sich bei der Arbeit im Frühjahr für Pastellfarben auf Karton entschieden. Damit könne sie schneller und direkter arbeiten, so würde man Island eher gerecht werden. Ziel der Arbeit sei es nicht gewesen, ein „identisches Abbild zu schaffen, sondern die Besonderheit des Ortes“ festzuhalten.

Geboren in Riga, aufgewachsen in Posen, folgte die Flucht nach Westdeutschland. Durch den Unterricht kam sie immer wieder mit Kunst in Berührung. Mit 19 lernte sie ihren „Mentor“ Hans Meyboden kennen. Unter ihm studierte sie drei Semester im Malatelier Freiburg. Danach entschied sie sich für ein Lehramtsstudium in Kunst und Französisch.

Heute kümmert sich die 81-Jährige vormittags um den Haushalt, nachmittags arbeitet sie in ihrem Malzimmer. „Trotzdem bin ich keine Hobbymalerin.“

Ob wir Kunst brauchen? „Auf jeden Fall. Ohne Kunst wären wir arm“, ist sich Nordmeyer sicher. „Wir werden so stark von der Vernunft bestimmt. Praktische Erwägungen, Zweckdienlichkeit und Profit prägen unseren Alltag.“