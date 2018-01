Bremen Da staunten die Beamten am Samstag nicht schlecht: Zwei junge Männer wollten in Bremen einen Joint rauchen – zum Kiffen hatten sich die 19 und 22 Jahre alten Bremer extra „eine dunkle Ecke“ in der Altstadt gesucht. Was sie nicht ahnten: es war die Rückseite der dortigen Polizeiwache. „Wäre es Absicht gewesen, müsste man von dickfälliger Dreistigkeit sprechen“, berichtete Sprecherin Franka Haedke am Montag. Von Absicht konnte allerdings keine Rede sein.

Die Männer hatten schlicht nicht bemerkt, dass sie in der videoüberwachten Garageneinfahrt des Innenstadtreviers Cannabis rauchten. Als Polizeibeamte aus der Wache zur Garage eilten, sei ihnen sofort der intensive Marihuana-Geruch in die Nase gestiegen. Nachdem die Beamten die überrumpelten Übeltäter über den „Tatort“ aufklärten, räumte das Duo demnach sofort ein, dass dies „wohl nicht die klügste Aktion“ war.

Der Joint wurde als Beweismittel sichergestellt, gegen die Tatverdächtigen wird nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.