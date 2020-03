Kurioses Ende Eines Liebesspiels: Zahnbürste verhindert Orgasmus in Bremen

Bremen Ein Liebesakt zwischen einem Pärchen in einer Wohnung in der Bremer Innenstadt fand am Wochenende ein jähes Ende. Aus Angst vor einem vermeintlichen Voyeur alarmierten die Liebenden die Polizei, die am Ende eine elektrische Zahnbürste als Verursacher ausmachte.

Das berichtet die Polizei: Der 29 Jahre alte Bremer und seine Partnerin liebten sich in der Nacht von Freitag auf Sonnabend in ihrer Wohnung. Das Pärchen vergaß allerdings, die Vorhänge zu verschließen. Während des Aktes bemerkten sie im gegenüberliegenden Haus einen Mann, der etwas rot Leuchtendes und in unregelmäßigen Abständen Blinkendes in der Hand hielt. Die Liebenden befürchteten, dass der Unbekannte sie fotografierte oder filmte und zogen schnell die Gardinen zu.

Die Polizei wurde alarmiert und klingelte beim vermeintlichen Voyeur. Der 31-Jährige konnte den Sachverhalt mit einer simplen Erklärung aufhellen: Der „Filmer“ erinnerte sich, dass er zu der besagten Uhrzeit seine Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste am Fenster putzte und häufiger zu stark aufgedrückt hatte. Die Zahnbürste hatte hierbei als Hinweis rot aufgeleuchtet.

Dem Anrufer und seiner Partnerin wurde die elektrische Zahnbürste vorgezeigt, woraufhin diese in lautes Gelächter verfielen.