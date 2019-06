Bremen Einer Lagerhalle in Bremen stand am Montagvormittag in Vollbrand, dichte Rauchschwaden stiegen über der Stadt auf. Das etwa 20 mal 40 Meter große Gebäude in der Nähe des Güterbahnhofs in der Neustadt soll leer stehen, auch Personen sollen nicht im Innern gewesen sein, teilt die Feuerwehr mit. Ein Feuerwehrmann ist allerdings während des Einsatzes leicht verletzt worden und musste vor Ort behandelt werden.

Der Einsatz wurde gegen 11.20 Uhr aufgenommen. Der Bahnverkehr in Richtung Delmenhorst wurde zunächst unterbrochen. Die Feuerwehr bat Anwohner, Türen und Fenster wegen des starkes Rauchs geschlossen zu halten.

Inzwischen wurde der Zugverkehr wieder aufgenommen, mit Verspätungen ist aber weiterhin zu rechnen.

Feuerwehreinsatz an der Stecke zwischen #Bremen<>#Delmenhorst ist beendet.Die Strecke ist wieder freigegeben. Bitte rechnen Sie noch mit Folgeverspätungen. https://t.co/5XYLWR2tfs — DB Regio Niedersachsen (@DBRegio_NDS) June 3, 2019

Der Artikel wird aktualisiert.