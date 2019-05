Bremen Die Bremer Polizei bekommt einen neuen Experten: Am heutigen Mittwoch nimmt Dr. Jasper Schwampe seine Arbeit im Bereich Extremismusprävention im Landeskriminalamt auf.

Der 34 Jahre alte Schwampe ist Politik- und Sicherheitswissenschaftler. Er arbeitete zuvor unter anderem als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Universität Aarhus in Dänemark und war Gastwissenschaftler an den Unis in Yale/USA und in Sarajevo/Bosnien.

Der gebürtige Kieler verfügt sowohl über einen Bachelorabschluss der Universität Kiel als auch über einen Masterabschluss von der Universität von Aberystwyth in Wales, wie es heißt. Im vergangenen Jahr schloss Jasper Schwampe seine Promotion über muslimische Auslandskämpfer in Bosnien ab. In diesem Zusammenhang führte er unter anderem mehrmonatige Feldforschungen in Bosnien durch, wie am Dienstag ein Polizeisprecher berichtete.

Jasper Schwampe soll sowohl die Mitarbeiter weiterbilden als auch neue Konzepte erarbeiten, sagte Daniel Heinke, Leiter des Landeskriminalamtes. Angesichts der Zahl von Salafisten – Bremen gilt hier als Hochburg – und von Syrien-Rückkehrern sowie Rechtsextremen sei das Thema Extremismusprävention und Deradikalisierung so wichtig wie nie zuvor.