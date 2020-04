Literatur: Uni Bremen rückt Albert Camus in den Fokus

Bremen „Die Pest“ – vielerorts wird dieses Buch des französischen Schriftstellers und Philosophen Albert Camus (1913 bis 1960) in unseren Corona-Tagen wieder hervorgekramt, diskutiert und sogar gelesen. Camus beschreibt in dem 1947 veröffentlichten Roman, der als ein Klassiker der Weltliteratur gilt, wie eine kleine, ganz gewöhnliche Stadt von der Pestseuche heimgesucht wird. Es geht um Solidarität und darum, wie Menschen sich gegen physische und moralische Zerstörung zur Wehr setzen. Und es geht nicht zuletzt um die Auseinandersetzung mit Ereignissen, Vorfällen und Entwicklungen, die als absurd em­pfunden werden.

„Ein philosophischer Roman über Solidarität in schwierigen Zeiten“, schreibt Dr. Svantje Guinebert von der Bremer Uni. Die Uni nämlich hat „Die Pest“ jetzt im Rahmen des Projekts „Eine Uni – Ein Buch“ zum Thema des Sommersemesters gemacht. Studenten und Wissenschaftler beschäftigen sich mit Camus‘ Buch – stets mit Blick auf aktuelle Bezüge im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Im Wettbewerb „Eine Uni – Ein Buch“ haben die Bremer damit erneut gewonnen. „Ein zweites Mal nach 2018 hat sich die Universität Bremen erfolgreich an der Ausschreibung des Stifterverbands und der Klaus-Tschira-Stiftung in Kooperation mit dem ,Zeit‘-Verlag beteiligt“, so eine Uni-Sprecherin. „Das Projekt wurde nun deutschlandweit als eines von zehn ausgewählt und wird mit 10 000 Euro gefördert.“

„Mit dem Aufkommen der Corona-Krise und der damit einhergehenden Herausforderungen für uns alle könnte der Aktualitätsbezug nicht deutlicher sein“, sagt Professor Thomas Hoffmeister, Konrektor für Lehre und Studium an der Uni. Aus der Perspektive unterschiedlicher Disziplinen werden Zusammenhänge zwischen dem Werk und aktuellen Fragen nun beleuchtet. Was genau ist unter Solidarität zu verstehen und wie lässt sie sich beispielsweise von Loyalität und Paternalismus abgrenzen? Um Fragen wie diese geht es nun (zunächst einmal) vornehmlich online.