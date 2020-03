Lungenkrankheit: Auch die Osterwiese fällt flach

Bremen Bund und Länder schränken das öffentliche Leben in Deutschland angesichts der Coronakrise weiter drastisch ein und wollen nun auch viele Geschäfte schließen. Entsprechende Leitlinien hätten die Bundesregierung und die Regierungschefs der Länder am Montag vereinbart, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in einer Pressekonferenz des Senats. Dadurch solle die weitere Ausbreitung des Coronavirus mindestens eingedämmt werden.

„Gebot der Stunde“

Geöffnet bleiben demnach Märkte für Lebens- und Futtermittel, Apotheken, Drogerien, Sanitätshäuser, Tankstellen und Banken. In Bremen sollen die Maßnahmen ab Mittwoch (0 Uhr) gelten, sagte Bovenschulte.

Auch Bau- und Gartenmärkte, Poststellen, Friseure, Waschsalons, der Großhandel, Liefer- und Abholdienste bleiben offen, teils unter strengen Auflagen, was Warteschlangen und die Zahl der Kunden im Markt angeht. Restaurants und Gaststätten dürfen den Angaben zufolge frühestens ab 6 Uhr öffnen und müssen spätestens um 18 Uhr schließen. „Der soziale Rückzug ist das Gebot der Stunde, damit Übertragungswege unterbrochen werden“, betonte Bovenschulte. Deshalb seien auch alle Zusammenkünfte in Kirchen, Moscheen, Synagogen und anderen Religionsgemeinschaften untersagt.

Geschlossen werden nach Angaben des Bremer Regierungschefs überdies nach Schulen, Kitas, Volkshochschulen und Musikschulen nun auch Spielplätze, Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Opern, Konzerthäuser, Museen, Messen und Ausstellungen sowie Freizeit- und Tierparks. Auch Spielhallen, Wettannahmestellen, Spielbanken, Prostitutionsbetriebe und Bordelle dürfen nicht mehr öffnen. Jeder Sportbetrieb, egal ob auf Sportanlagen, im Verein oder im Fitnessstudio, muss eingestellt werden.

Geschlossen werde alles, was für die Versorgung der Bevölkerung nicht unbedingt nötig sei, verdeutlichte Bovenschulte die Leitlinie. Das Maßnahmenpaket sei keine Em­pfehlung, sondern verbindlich, hieß es. Weitermachen könnten noch Dienstleister und Handwerker. Bremer Hotels müssen auf Touristen verzichten – nur Geschäftsreisende dürfen in den Häusern übernachten. Übernachtungen zu touristischen Zwecken seien dagegen nicht mehr erlaubt.

Maßnahmen bis Ostern

Die Maßnahmen sollen nach Angaben des Bürgermeisters zunächst bis Ostern gelten. Dann hätten sich die Regierungschefs zu einer Evaluation verabredet. Er wolle betonen, dass das Virus für die allermeisten Menschen nicht bedrohlich sei, sagte Bovenschulte. Doch gefährdete Menschen wie etwa Ältere oder Menschen mit einer Vorerkrankung „brauchen unsere volle Solidarität“. Deshalb müsse alles getan werden, um das Worst-Case-Szenario einer Überlastung des Gesundheitssystems durch das Coronavirus zu vermeiden.

Hart trifft es die Schausteller: Die Osterwiese (3. bis 19. April) fällt komplett aus. Die Behörden hielten ihre Arbeit aufrecht, den Unternehmen versprach Bovenschulte Hilfen. Er machte aber deutlich, dass jetzt die Bekämpfung der Coronakrise Priorität habe. Eine Situation wie diese habe die Gesellschaft seit Kriegsende 1945 noch nie erlebt. „Wir haben dafür keine fertigen Rezepte und Pläne. Solidarität ist das Gebot der Stunde. Den Kampf können wir nur gewinnen, wenn alle mitwirken“, so der Appell des Bremer Bürgermeisters. Als Reaktion auf den Ansturm auf die Corona-Ambulanz am Klinikum Mitte hat Bremen am Montag eine zweite Anlaufstelle am Klinikum Ost (Gebäude 51) eingerichtet. In der vergangenen Woche suchten nach Angaben von Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) 780 Personen die Ambulanz in Mitte auf. Am Wochenende sei der Ansturm jedoch zurückgegangen.

„Drive-In“ denkbar

An der neuen Anlaufstelle arbeiten montags bis freitags jeweils zwei Ärzte und Krankenpfleger. Ob weitere Ambulanzen eingerichtet werden, müsse die weitere Entwicklung zeigen, so Bernhard. Denkbar wären sogenannte „Drive-In”-Untersuchungen. Die Senatorin rechnet in den nächsten Tagen mit einem „Schwung“ neuer Fälle, möglicherweise im dreistelligen Bereich.

Es stehe eine „Bugwelle“ von Tests aus, die erst noch abgearbeitet werden müsse. Die meisten der zurzeit 57 Corona-Erkrankten im Land Bremen kämen aus Risikogebieten. Für sie und die Kontaktpersonen gelte eine zweiwöchige Quarantäne.