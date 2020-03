Lungenkrankheit: „Entscheidung nicht leicht gemacht“

Bremen Der Coronavirus legt Bremen lahm. Das öffentliche Leben wird nahezu auf Null heruntergefahren. Das Land Bremen schließt ab Montag flächendeckend alle Schulen und alle öffentlichen, kirchlichen und privaten Kindertagesstätten. Die Regelung gilt zunächst bis zum 14. April. Dann enden die Osterferien. Davon sind rund 122 000 Kinder und Jugendliche betroffen. Im Land Bremen sind rund 67 200 Schüler in 175 Schulen im allgemeinbildenden Bereich und 25 500 Schüler in 24 Schulen im berufsbildenden Bereich betroffen. In den Kindertageseinrichtungen sind in den beiden Städten rund 29 000 Kinder in etwa 500 Einrichtungen betroffen. Analog zu den Sporthallen an Schulen werden die städtischen Sportanlagen bis zum Ende der Osterferien am 14. April geschlossen. „Uns ist bewusst, wie sehr diese Entscheidungen den Breitensport und den Leistungssport im Lande Bremen treffen“, sagte Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne).

Auf „Notmodus“ stellen

„Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht“, sagte Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) auf einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Im Sinne des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung sei es notwendig, auf einen „Notmodus“ umzustellen. Es müsse aber alles konsequent getan werden, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. Im kleinsten Bundesland gibt es derzeit 42 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus – 38 in der Stadt Bremen, vier in Bremerhaven, sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) am Mittag. Am Montagmittag soll zudem eine zweite Corona-Ambulanz im Klinikum Bremen-Ost eingerichtet werden.

Zudem hat der rot-grün-rote Senat Rainer Zottmann, just in den Ruhestand gewechselter Leitender Polizeidirektor außer Dienst, als Corona-Sonderbeauftragten eingesetzt. Er soll die koordinierende Funktion des Rathauses stärken. „Die Ausbreitung des Virus muss verlangsamt werden, um eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern“, so Bovenschulte. Noch sei Deutschland im Vergleich gut aufgestellt.

Auch in Bremen „bewegt sich noch alles in überschaubarem Rahmen“, ergänzte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke). Und weiter: „Der Schutz der Gesundheit hat oberste Priorität. Das wird nicht am Geld scheitern. „Wenn wir nachsteuern müssen, werden wir nachsteuern.“ Die Krankenhäuser der Stadt verschieben derweil alle planbaren Operationen. Bremen verfügt laut Bernhard derzeit über 350 Intensivbetten.

Zurück zu den Schließungen von Kitas und Schulen. Für Eltern sei dies mit Blick auf die Kinderbetreuung eine sehr schwierige Herausforderung, räumte Kinder- und Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) ein. Sie appellierte an die Kulanz der Arbeitgeber in dieser Situation.

Absage der Osterwiese?

„All das ist keine Situation, die wir uns ausgesucht haben, sondern eine Reaktion auf eine sehr ernste Krise“, ergänzte Bovenschulte. „Soziales Zurückhalten ist das Gebot der Stunde.“ Das heißt auch, dass Veranstaltungen mit weniger als 1000 Besuchern nur noch stattfinden sollen, „wenn sie für Stadt und Gesellschaft erforderlich sind“. Dabei setzt er (noch) „auf die Einsicht der Leute und der Veranstalter“. Das kann sich schnell ändern. Am Dienstag steht Corona erneut auf der Tagesordnung des Senats. „Der Innensenator wird prüfen, ob verschärfte Varianten notwendig sind“, so der Bürgermeister. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) trifft sich am Montag mit den Bremer Schaustellern. Dabei geht es um eine mögliche Absage der vom 3. bis 19. April geplanten Osterwiese. Die Entscheidung soll bis Dienstag fallen.

Noch haben die Bremer Kinos geöffnet, noch spielen das GOP-Theater in der Überseestadt, das Theaterschiff und das Packhaustheater im Schnoor sowie das Kriminaltheater in der Überseestadt. Das Übersee-Museum schließt bis zum 29. März seine Pforten, das Wissenschaftscenter Universum (Wiener Straße) ebenfalls. Das Metropol-Theater am Richtweg stellt zunächst bis mindestens 3. April den Betrieb ein. Auch die Kirchen reagieren. Konzerte und Chorproben werden abgesagt. Der Versorger SWB schließt ab Montag seine Kundencenter.