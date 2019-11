Mäurer kritisiert Anschläge

Bremen Nach der Serie von Brandanschlägen auf Autos und Büros von Immobilienfirmen hat Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Täter am Freitag scharf kritisiert. „Auf höchst destruktive Art nehmen die Täter in Anspruch, selbst zu richten und zu strafen, wen sie politisch ablehnen“, sagte Mäurer. Die nächtlichen Versuche, Forderungen durch Anwendung von Gewalt durchzusetzen, seien kein geeignetes Mittel der politischen Auseinandersetzung, so Mäurer. Vier Anschlägen auf die Wohnungsbaugesellschaft Vonovia sowie ein Immobilienbüro in Bremen hatte es in lediglich fünf Tagen gegeben.