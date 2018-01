Bremen Zivilfahnder der Bremer Polizei haben am Montag in einer Lagerhalle in Bremen Woltmershausen eine Drogenplantage entdeckt. Sie beschlagnahmten mehr als 500 Cannabispflanzen. Die Betreiber hatten bei der Anmietung angegeben, die Halle für die Fischzucht nutzen zu wollen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Den Hanfbauern waren die Ermittler mithilfe des Hausmeisters auf die Spur gekommen. Dieser wollte die Zähler von der Halle ablesen, wurde allerdings von einem unbekannten Mann abgewiesen. Auf Nachfrage wegen des auffälligen Geruches im Gebäude äußerte der „Türsteher“, dass gerade die Räume gereinigt wurden. Im Zuge dessen wurde die Polizei verständigt. Auch die Beamten nahmen deutlichen Cannabisgeruch wahr.

Bei der Durchsuchung des Lagers am selben Abend stellte die Polizei 372 abgeerntete, 139 noch blühende Cannabispflanzen und über zehn Kilogramm weiteres Marihuana sicher. Gegen die Mieter wird laut Polizei wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.