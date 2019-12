Bremen Während Dr. Wladimir Pauker Chefarzt war, hat sich die Zahl der Geburten im Klinikum Nord nahezu verdoppelt. Auch die Gynäkologie baute er aus und etablierte weitere hochmoderne Operationsmethoden in dem Krankenhaus, insbesondere bei Krebserkrankungen, wie ein Sprecher der Klinik-Holding Gesundheit Nord (Geno), sagt. Nach sechs Jahren verlässt Pauker nun in wenigen Tagen das Krankenhaus und wechselt nach Rotenburg/Wümme. „Das war eine sehr gute berufliche Gelegenheit für mich. Es fällt mir aber auch nicht leicht, das Klinikum Nord zu verlassen. Es waren sechs wunderbare Jahre, in denen wir hier viel Gutes aufgebaut haben und auf dem mein Nachfolger nun aufbauen kann“, sagt Pauker.

Sein Nachfolger, das wird erstmal Privatdozent Dr. Carsten Oberhoff, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Links der Weser (LdW). Er übernimmt zum Jahresbeginn übergangsweise die Klinikleitung. Er wird zusammen mit seinem Team die Frauenklinik im Bremer Norden unterstützen. Laut Geno laufen bereits Gespräche mit einem festen Nachfolger für Pauker. Das Interesse an der Stelle sei „sehr groß“, sagt die Geschäftsführende Krankenhausdirektorin Birgit Hilmer.

Im Klinikum Bremen-Nord kommen pro Jahr mittlerweile mehr als 2 000 Babys zur Welt, in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am LdW sogar 3000 – darunter übrigens Hunderte aus dem Landkreis Diepholz, in dem es seit Jahren keine eigene Geburtsklinik mehr gibt.

Oberhoff ist ab Januar übergangsweise Chefarzt der beiden größten Geburtskliniken in Bremen. „Ich bedanke mich für das Vertrauen, diesen verantwortungsvollen Posten interimsweise ausfüllen zu dürfen“, sagt der Doppel-Chefarzt.

Er bleibt nicht der einzige Neuzugang für das Klinikum: So übernimmt Dr. Remy Malo ab Januar die Leitung des Perinatalzentrums Level II – also den Bereich, in dem auch besonders kleine Frühchen zur Welt kommen.

Malo ist Experte unter anderem im Bereich der speziellen Geburtshilfe und Perinatologie, wie es heißt. Dabei handelt es sich um die Versorgung von Schwangeren und ihren Babys kurz vor und kurz nach der Geburt. Außerdem verfügt er den Angaben zufolge über die geburtshilfliche Ultraschallqualifikation für die Geburtshilfe (Stufe II) der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin. Auch Malo kommt vom Klinikum Links der Weser und übernimmt die Leitung kommissarisch. Die finanziell gebeutelte Geno hat also alle Hände voll zu tun, Top-Jobs dauerhaft zu besetzen.