Bremen In der Altersgruppe der Männer ab 65 Jahren findet sich nach Angaben des RKK bei vier bis acht Prozent der Männer eine Erweiterung (Aneurysma) im unteren Bereich der Hauptschlagader, der Bauchschlagader. Reißt eine erweiterte Aorta (Ruptur), ist das lebensbedrohend. „Nur 25 bis 30 Prozent der Patienten überleben dieses Krankheitsbild“, sagt eine RKK-Sprecherin.

Erkrankungen der Hauptschlagader seien ein medizinisches Spezialgebiet. Die enge Zusammenarbeit aller an der Aortenbehandlung beteiligten Disziplinen sei im Interesse der Patienten „absolut notwendig“, betont Dr. Frank Marquardt, Leiter des neuen Aortenzentrums und Chefarzt der Klinik für Gefäßmedizin am RKK. Um optimale Therapieergebnisse zu erzielen, hält er eine umfassende Kenntnis aller individuellen Besonderheiten des Patienten sowie das Vorhalten aller Therapiemöglichkeiten für zwingend notwendig. Die Diagnostik und Behandlung der Aorta erfolgt im RKK vernetzt durch medizinische Disziplinen. „Nirgendwo sonst in Bremen“, so Marquardt, wirkten sie so konzentriert zusammen: Partner des Aortenzentrums sind neben dem Gefäßzentrum die Radiologie, Innere Medizin, Kardiologie, Anästhesie- und Intensivmedizin, Rheumatologie und die Zentrale Notaufnahme.

Das RKK-Aortenzentrum zählt nach eigenen Angaben zu den wenigen sogenannten „High-Volume-Centern“ in Deutschland. Das heißt: Diese Kliniken führen pro Jahr mehr als 50 geplante Eingriffe bei erweiterten Schlagadern im Bauchraum durch. Nur bei zwölf Prozent der 141 teilnehmenden zertifizierten Zentren sei das der Fall, sie setzten geplant Stents bei einem Bauchaortenaneurysma. Das RKK bezieht sich dabei auf einen Registerbericht der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin und dem Deutschen Institut für Gefäßmedizinische Gesundheitsforschung von 2018.

„Durch die international erheblich zunehmende Anzahl an minimal-invasiven Operationen mit Einsatz von Gefäßprothesen sehen wir im Verlauf auch häufiger Komplikationen, wie Undichtigkeiten zwischen der Gefäßwand und der Gefäßprothese. Diese werden als ,Endoleaks’ bezeichnet“, erklärt Marquardt. Eine Behandlung müsse nicht immer sofort erfolgen, könne aber sehr anspruchsvoll sein. Der Mediziner: „Auch hier ist unser Aortenzentrum in der Lage, mit hochkomplexen Mikrokatheter-Eingriffen eine individuelle Behandlung durchzuführen. Da diese Eingriffe nur in wenigen Kliniken durchgeführt werden, vergrößert sich der Einzugsbereich für diese Patienten im RKK-Aortenzentrum stetig.“

Rund um die Uhr steht im Aortenzentrum ein eingespieltes Team zur Verfügung. Im Hybrid-Operationssaal können im hochsterilen Umfeld Patienten mit minimal-invasiven Katheterinterventionen und offenen Operationen in gleicher Narkose behandelt werden, heißt es. Es werden, so Marquardt, nahezu alle Therapieverfahren an der Aorta durchgeführt, mit Ausnahme von herzchirurgischen Operationen, bei denen eine Herz-Lungen-Maschine erforderlich ist. Auch für diese Patienten werde jedoch am RKK-Zentrum die Diagnose gestellt.

„Eine schnelle Diagnostik und die sofortige Einleitung von lebensrettenden Maßnahmen ist bei Patienten mit akutem Aortensyndrom essentiell. Bereits bei Anmeldung des Rettungsdienstes mit dem Verdacht auf ein akutes Aortensyndrom wird eine Alarmschleife im RKK ausgelöst. Ein interdisziplinäres spezialisiertes Team erwartet den Patienten bereits beim Eintreffen im Schockraum“, betont Dr. Martin Langenbeck, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme.