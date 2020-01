Bremen  Es ist nur ein winziges Teil – aber es macht vieles leichter. Prof. Dr. Dr. Jan Rustemeyer, Chefarzt der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie am Klinikum Bremen-Mitte, hat eine Osteosyntheseplatte entwickelt, die die chirurgische Korrektur von Oberkieferfehlstellungen erleichtert. „Bei dieser Bremer Erfindung handelt es sich um eine spezielle Miniplatte aus Titan“, sagt Timo Sczuplinski, Sprecher der Klinikholding Gesundheit Nord.

Offiziell trägt sie den Namen „Le Fort I Platte nach Prof. Rustemeyer“. Doch in vielen Ländern der Welt, in denen sie bei Kieferpatienten bereits eingesetzt wird, sprechen Fachleute einfach von der „Rusty Plate“ – also der „Rusty-Platte“. „Die Platte ist im Vergleich zu den starren, bisherigen Modellen viel flexibler. Sie kann an jedes Gesicht perfekt angepasst werden“, sagt Rustemeyer. Die Arme des H-förmigen Teils lassen sich beliebig in die gewünschte Position biegen.

Aber wann ist solch eine Platte überhaupt notwendig? Mehrere Tausend Male im Jahr werden Menschen in Deutschland von Kieferchirurgen operiert, um Fehlstellungen der Kieferknochen auszugleichen. Dabei geht es darum, dass Ober- und Unterkiefer wieder optimal aufeinanderpassen. „Das ist dann keinesfalls nur ein ästhetisches Problem“, so Sczuplinski. „Bei manchen Betroffenen sind Abbiss- und Kaufunktionen gestört, andere können die Lippen nicht richtig schließen oder haben auf Dauer Schmerzen in den Kiefergelenken, weil diese über die Maßen beansprucht werden und verschleißen.“ Dann sei eine Operation nötig, bei der ein Kieferteil zurückgesetzt oder nach vorne verschoben werde.

Bei solchen Umstellungsoperationen komme die 0,6 Millimeter dünne „Rusty­Plate“ aus Titan zum Einsatz, die mit Schrauben fixiert wird und nicht wieder entfernt werden muss. Das neue Mini-Implantat hat nicht nur den Vorteil, dass die Platte dauerhaft hält, sondern auch, dass weniger Material eingesetzt werden muss und sich somit die Operations- und Narkosezeit reduziert.

„Die Platte kann bei 98 Prozent aller Korrekturen im Oberkieferbereich eingesetzt werden“, sagt Rustemeyer. Kolumbien ist mittlerweile das am weitesten entfernte Land, in dem die „Rusty-Platte“ verwendet wird.