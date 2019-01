Mehr Geld für 9720 Bremer

Bremen Der Mindestlohn steigt ab Januar um 35 Cent auf 9,19 Euro pro Stunde – und mit ihm der Verdienst von 9 720 Bremern. So viele Beschäftigte arbeiten in der Hansestadt derzeit zum gesetzlichen Lohn-Minimum. Auch die Wirtschaft profitiert. „Die Kaufkraft wächst durch das Mindestlohn-Plus in diesem Jahr um rund 2,5 Millionen Euro“, sagt ein Sprecher der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Die NGG beruft sich auf eine aktuelle Analyse des Pestel-Instituts aus Hannover, das die Auswirkungen der Mindestlohn-Entwicklung regional untersucht hat.

Nickel sieht bei den Löhnen „Luft nach oben“ und die Arbeitgeber in der Pflicht. Messlatte sei aber nicht der Mindestlohn, sondern der Tariflohn.