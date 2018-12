Mehr Jobs vermittelt als 2017

Bremen Das Jobcenter Bremen hat 2018 mehr Menschen in Arbeit vermittelt als ein Jahr zuvor. Bisher sind es nach Angaben des Amts bereits 9 279 Menschen gewesen, 570 mehr als 2017. „Bis zum Ende des Jahres werden knapp 11 000 erreicht werden“, sagte ein Sprecher. Bei Flüchtlingen wurden mit 1471 Vermittlungen von Menschen aus den acht wichtigsten Asylherkunftsstaaten die ursprünglich geplanten 1031 deutlich übertroffen.

2019 wird der Schwerpunkt in der Arbeitsvermittlung die Förderung beruflicher Weiterbildung sein – schließlich sind knapp 75 Prozent der Arbeitslosen in der Stadt Bremen ohne Berufsabschluss. Bei einer Einwohnerzahl von rund 568 000 in Bremen beziehen rund 79 000 Menschen Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II.