Mehr Leute lassen sich einbürgern

Bremen Mehr Menschen wollen sich in Bremen einbürgern lassen. Seit Anfang Dezember ist die Zahl der Anträge nach Angaben des Innenressorts um etwa 30 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Vormonate gestiegen. Die rot-grüne Landesregierung hatte im vergangenen Jahr eine Einbürgerungskampagne gestartet, um mehr Ausländer zu motivieren, auch die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen. Seit Anfang Dezember seien 1250 Briefe an potenzielle Neubürger rausgegangen. Im vergangenen Jahr hatten sich fast 1500 Menschen in Bremen einbürgern lassen. Die meisten stammten aus der Türkei, gefolgt von Iran, Großbritannien und Polen.