Bremen Nach einem Streit in einem Bremer Lokal in der Stresemannstraße ist ein Mann in der Nacht zum Sonntag durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben soll ein 27-Jähriger auf den 45-Jährigen im Stadtteil Hemelingen eingestochen haben. Anschließend flüchtete er zu Fuß.

Der Angreifer wurde noch in Tatortnähe festgenommen. Er soll laut Polizei den älteren Mann nach einer Auseinandersetzung auf der Straße wiedergetroffen, ein Messer gezückt und diesen damit schwer am Oberkörper verletzt haben. Das Opfer kam ins Krankenhaus.

Die Polizei sicherte Spuren und befragte Zeugen, die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung dauern an.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. (0421) 3623888 entgegen.