Bremen Nach einer Messerattacke am Montagnachmittag in Bremen Blumenthal, bei der ein 29-Jähriger schwer verletzt wurde, ermittelt die Kriminalpolizei. Der mutmaßliche Täter stellte sich kurz nach der Tat bei der Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei entwickelte sich zwischen dem 35 Jahre alten Angreifer und dem 29-jährigen Freund seiner Ex-Lebensgefährtin zunächst ein verbaler Streit, der dann eskalierte. Nach der Tat flüchtete der 35-Jährige mit dem Auto und warf das Tatmesser nach eigenen Angaben im Bereich der A 270 aus dem Wagen. Zur Suche nach dem Messer sperrte die Polizei ein Autobahnteilstück sowie die Bundesstraße 74 bis in die Abendstunden.

Der mutmaßliche Täter stellte sich im Beisein seines Rechtsanwalt den Ermittlungsbehörden in Bremen Vegesack, das Opfer wurde notoperiert und schwebt nicht in Lebensgefahr. Die weiteren Ermittlungen dauern an.