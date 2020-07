Messerfunde In Bremen: Soko „Spielplatz“ bittet um Hinweise zu Handschrift

Bremen Die Sonderkommission „Spielplatz“ wendet sich nach dem Messerfund auf einem Spielplatz im Bremer Stadtteil Neustadt an die Bevölkerung. Die Polizei hofft mit der Veröffentlichung von Bildern eines beschriebenen Zettels und des Messers auf weitere Hinweise.

Laut Polizei konnten die Ermittler den Messerfund und einen an die Grünen gesendeten Pulverbrief mit hoher Wahrscheinlichkeit dem Täter zuordnen. Dieser soll in der Vergangenheit wiederholt mit diesen Begehungsweisen aktiv gewesen sein.

Lesen Sie auch:Wieder Messer an Klettergerüst in Bremen

Rückblick: Ein Pulverbrief ging am Montag, 6. Juli, im Büro der Grünen ein und auf einem Spielpatz am Niedersachsendamm fand die Mitarbeiterin eines Familienzentrums ein sogenanntes Cuttermesser. Das Messer lag zwischen einem Container und den Spielgeräten auf der Erde im Sand, teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Soko „Spielplatz“ ist der Täter in den drei Fällen der deponierten Messer auf den Spielplätzen sehr wahrscheinlich derselbe Mann, der seit Anfang Januar insgesamt 34 Pulverbriefe verschickt hat. „Mit seinen Taten will er die Öffentlichkeit vermutlich in Schrecken versetzen und Aufmerksamkeit erzeugen“, so die Polizei. Die geografische Nähe der Tatorte lässt ebenfalls auf einen Zusammenhang der Taten schließen.

Lesen Sie auch:Polizei nach Messerfunden dem Täter auf der Spur

In den letzten Monaten wurden verschiedenen politischen Parteien in Bremen und Niedersachsen diverse Briefe mit pulvrigen Beigaben und zum Teil verfassungsfeindlichen Inhalten zugestellt. Die Briefe wurden größtenteils handschriftlich gefertigt.

Die Polizei veröffentlichte ein Bild eines Zettels mit der Handschrift des Täters und ein Bild des aufgefundenen Messers und fragt, ob irgendjemand die Handschrift kennt. „Sind Personen bekannt, die im o.g. Zusammenhang an den Wochenenden 28.02. bis 01.03.2020, 03.07. bis 05.07.2020 im Großraum Hannover sowie vom 29.05. bis 02.06.2020 (Pfingsten) im Großraum Göttingen unterwegs waren? Kann jemand Hinweise zum dem Messer geben?“, fragte die Polizei.

Wer Hinweise geben kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421/362 3888 melden. In dringenden Fällen soll umgehend die 110 gewählt werden.

Alle Informationen zu den Taten und Erkenntnisse zum Täter finden sie hier.

Nach Angaben der Polizei werden die Spielplätze im Bremer Stadtgebiet weiter verstärkt kontrolliert und Bürger direkt angesprochen und zur Vorsicht aufgerufen. Diese Maßnahmen sollen intensiv fortgesetzt werden, um die Besucherinnen und Besucher von Spielplätzen zu sensibilisieren. Wer gefährliche Gegenstände entdeckt, sollte nichts anfassen und die Polizei unter 110 alarmieren.