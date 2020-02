Bremen Den Plänen für ein neues stationäres Hospiz im Bremer Osten steht aus Sicht von Behörden und Kommunalpolitik nichts mehr im Wege. Der Bauausschuss des Ortsbeirates habe das Projekt am Mittwochabend in nichtöffentlicher Sitzung „sehr positiv bewertet“, sagte Ortsamts-Mitarbeiterin Maren Gagelmann am Donnerstag. Vor dem Votum hatten Vertreter der Inneren Mission am Abend in öffentlicher Sitzung die Pläne vorgestellt. Demnach soll ein Teil des Zentrums der evangelischen Andreas-Gemeinde in Horn-Lehe mit Investitionen von bis zu drei Millionen Euro zum Hospiz umgebaut werden.

Das „Andreashospiz“ solle auf einer Nutzfläche von insgesamt 1000 Quadratmetern unter anderem acht Einzelzimmer für sterbenskranke Menschen und zwei Räume für Angehörige bieten, erläuterte Planer Frank Deitschun. Hinter dem Vorhaben steht die gemeinnützige „Mission Lebenshaus“, eine Tochter des Bremer Vereins für Innere Mission. Die „Mission Lebenshaus“ betreibt mit Jever, Ganderkesee-Falkenburg, Varel und Wilhelmshaven bereits vier stationäre Hospize, bisher alle außerhalb von Bremen.

Der Zeitplan bis zur Inbetriebnahme ist Deitschun zufolge ehrgeizig. „Wir wünschen uns im August den Baubeginn und wollen Anfang Juli 2021 an den Start gehen.“ Im Vorfeld der Beratungen im Ortsbeirat Horn-Lehe hatte die Baubehörde schon Zustimmung signalisiert. Nun wartet die „Mission Lebenshaus“ auf die Baugenehmigung. Eine Inbetriebnahme Anfang Juli 2021 sei aus Sicht der Gemeinde „sehr schnell“, sagte Pastorin Saskia Schultheis. Denn bevor die Bauarbeiten für das Hospiz beginnen könnten, müsse die mit dem Zentrum verbundene Pfarrwohnung zum Gemeindehaus umgestaltet werden.

Die „Mission Lebenshaus“ rechnet nach Angaben ihres Geschäftsführers Daniel de Vas­concelos mit einer Auslastung von etwa 90 Prozent. Im Schnitt blieben die Gäste bis zu vier Wochen. „Bei acht Plätzen sterben jährlich zwischen 140 und 160 Menschen in einem Hospiz“, ergänzte er. Im „Andreashospiz“ sollen seinen Angaben zufolge etwa 25 Hauptamtliche arbeiten. Er hofft außerdem auf 30 bis 40 Ehrenamtliche, die sich freiwillig engagieren.