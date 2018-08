Bremen Ein 14-Jähriger hat in einer Bremer Schule mit einem Plastikgewehr hantiert und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Eine Passantin hatte den jungen Mann am Donnerstag bemerkt, als er mit dem Gewehr an einem Fenster des Schulgebäudes zu sehen war.

Das löste einen Großeinsatz der Polizei aus: Bewaffnete Beamte sperrten nach Polizeiangaben die Umgebung des Alten Gymnasiums weitläufig ab und stellten den Jugendlichen.

Die polizeilichen Maßnahmen seien darauf beendet worden, sagte eine Sprecherin.