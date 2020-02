Bremen In Bremen-Huchting wurde Freitagabend ein 24-Jähriger leblos in seiner Wohnung aufgefunden. Das teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen 17.45 Uhr informierte die 19-jährige Lebensgefährtin des Mannes die Feuerwehr, da sie ihren Partner leblos in der Wohnung aufgefunden habe. Die Rettungskräfte konnten vor Ort allerdings nur noch den Tod des erheblich verletzten 24-Jährigen feststellen.

Die Mordkommission nahm umgehend die Ermittlungen auf und geht derzeit von einer Beziehungstat aus. Die 19-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen. Durch das Amtsgericht Bremen wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Die Ermittlungen dauern an.