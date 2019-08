Bremen Bauarbeiter entdeckten am Sonntagmorgen in Gröpelingen 375 Schuss Infanteriemunition aus dem Zweiten Weltkrieg.

Die Arbeiter baggerten an Gleiskörpern in der Straße Beim Industriehafen und fanden die Munition in der Erde. Die Arbeiten wurden eingestellt und der Fundort abgesperrt. Der Kampfmittelräumdienst der Polizei Bremen sicherte den Fund und übernahm die weitere Entsorgung.