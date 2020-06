Musik: „Hood Training“ organisiert Rap-Wettbewerb

Bremen Mit dem Rap-Wettbewerb „Sprich aus, was Dir nicht passt“ will der freie Jugendhilfeträger „Hood Training“, Mitglied des Diakonischen Werks, Jugendlichen eine Stimme geben – nach dem Vorbild der erfolgreichen US-Bewegung „Voice of the Youth“ („Stimme der Jugend“).

16 Zeilen, 16 Takte zu aktuellen politischen Ereignissen und Themen – das ist die Idee, so der „Hood-Training“-Gründer und Inklusionspädagoge Daniel Magel. Der Grundgedanke des jetzt zehn Jahre alten Sozial-Sport-Projekts ist eigentlich Sport als Form der Gewaltprävention.

Beleidigungen verboten

Von Beginn an hatte Rap dabei aber eine große Rolle gespielt. Es ist eine Ausdrucksform, die viele Jugendliche anspricht. „Rap hat einen enormen Einfluss als Identifikationspunkt“, heißt es bei „Hood Training“. So habe die Idee nahe gelegen, mal einen Rap-Wettbewerb zu starten. Die Teilnehmer dafür sucht „Hood Training“ nicht allein in Bremen und dem Umland. Das läuft über die sozialen Netzwerke (Instagram, Facebook) praktisch bundesweit.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

„Wir bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, herauszulassen, was ihnen nicht passt“, so Magel. Beleidigungen und Verunglimpfungen sind dabei nicht erlaubt. Rollenklischees und Statussymbole abzufeiern, ist bei diesem Contest nicht angesagt.

Sondern: „In den unterschiedlichsten Brennpunkten der Welt wird Rap-Musik als Mittel genutzt, um Jugendliche von der Straße zu holen und ihnen nahezubringen, wie sie sich mit ihrer bestehenden Leidenschaft zur Musik Gehör verschaffen können. Sie werden angehalten, ihre Situation zu reflektieren und Potenziale sowie Missstände zu artikulieren“, sagt Magel. Kurzum: „Es geht um Skills, Lyrics, Performance.“ Am Ende entscheidet eine Jury, wer gewinnt. Zu gewinnen gibt‘s „eine professionelle Studioaufnahme mit freshem Beat und Videoproduktion“ im Wert von 2500 Euro.

Integrationspreis

Gewonnen hat dieser Tage auch „Hood Training“ selbst: auf Initiative des Lions-Clubs „Bremer Schweiz“ den mit 1000 Euro dotierten Lions-Integrationspreis – unter anderem für Engagement und regelmäßige Trainingsangebote in den Brennpunktvierteln an der Grohner Düne und in Lüssum.

Während des Corona-Lockdowns hat „Hood Training“ zudem ein neues Trainingszentrum in Osterholz-Tenever fertiggestellt, eine Indoor-Anlage. Das Hygienekonzept dafür wurde gemeinsam mit dem Roten Kreuz entwickelt – 20 Quadratmeter Fläche pro Person.

Die „Hood Kidz“ – die ganz Jungen also – dürfen donnerstags ab 16.30 Uhr kommen, Mädchen und Jungen ab 13 Jahren donnerstags um 17.30 Uhr. Die Personalkosten stammen aus Mitteln des Programms „Wohnen in Nachbarschaften“, von der Kindergeldstiftung und von der Wohnungsbaugesellschaft Gewoba.

Dieser Tage ist „Hood Training“ offiziell als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt worden – ein Ziel, auf das Magel und sein Team jahrelang hingearbeitet haben. Apropos Jahre: Das zehnjährige Bestehen soll standesgemäß gefeiert werden. Am Freitag, 11. September, soll ein „Street Jam“ stattfinden, so die Planung. Spätestens dort werden sich Engagement und Sport einmal mehr mit Hip-Hop und Rap verbinden.