Bremen Kurz vor Weihnachten war er aus einem Polizeiwagen abgehauen und entkommen - jetzt sitzt ein mutmaßlicher Dealer aus Bremen hinter schwedischen Gardinen. Wie ein Sprecher mitteilte, fiel der 37-Jährige am frühen Samstagmorgen bei einer Verkehrskontrolle auf.

Den Polizisten war um 3.45 Uhr ein Audi A4 aufgefallen, der mit überhöhter Geschwindigkeit in der Neuenlander Straße unterwegs war. Als die Beamten den Wagen auf der Hohentorsheerstraße anhielten, sprangen die drei Insassen heraus und flüchteten, darunter der gesuchte 37-Jährige. Die Polizisten stellten die drei Flüchtigen rasch. Der 37-Jährige soll dabei ausgerutscht und gegen ein geparktes Auto geprallt sein. Dabei habe er sich Gesichtsverletzungen zugezogen, teilt die Polizei mit. Außerdem habe er bei der Festnahme Widerstand geleistet. Er musste in einer Klinik ambulant behandelt werden, bevor er in die JVA Bremen gebracht wurde.

Auch gegen die anderen beiden, eine 22-jährige Frau und ein 22-jähriger Mann, werden nun Strafverfahren eingeleitet. Alle drei müssen sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten, denn an Bord des Audi fanden die Polizisten einen Revolver und Munition.

Der 37-Jährige wird zudem verdächtigt, Drogen nach Deutschland geschmuggelt und damit gehandelt zu haben. Bei Durchsuchungen hatten die Beamten bei ihm neben Drogen auch eine Schusswaffe und Munition gefunden. Er war darauf am 20. Dezember mit Haftbefehl festgenommen worden, war aber entkommen, indem er auf dem Gelände des Polizeipräsidiums aus dem Auto ausgestiegen und über einen Zaun geflüchtet war.

Gegen die beiden eingesetzten Beamten hatte der Bremer Polizeipräsident danach ein Disziplinarverfahren eingeleitet und sie bis zur Klärung des Sachverhalts in andere Abteilungen versetzt.