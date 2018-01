Bremen Nach einer Sprengstoff-Explosion in einem Bremer Neubaugebiet hat die Staatsanwaltschaft eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise zur Aufklärung der Tat ausgesetzt. Am Sonntag war ein selbstgebauter Sprengsatz explodiert. Verletzt wurde niemand, zwei Hauswände wurden aber beschädigt.

Die Ermittler gehen derzeit nicht von einer politisch motivierten Tat aus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie suchen weiter nach Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unter anderem sollen in der Nähe zwei dunkel gekleidete Radfahrer gesehen worden sein.