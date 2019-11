Bremen Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Montag versucht, einen Kiosk in Bremen-Walle zu überfallen. Polizei und Staatsanwaltschaft fahnden jetzt mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 20 Uhr hatte der maskierte Mann den Kiosk in der Gutenbergstraße betreten. Er ging geradewegs zum Verkaufstresen, hielt dem 41-jährigen Angestellten ein Messer vor und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der 41-Jährige weigerte sich jedoch, das Geld herauszugeben. Der Unbekannte stach daraufhin mit dem Messer in Richtung des Angestellten. Dabei verletzte er ihn leicht am Bauch. Anschließend verließ der Mann ohne Beute das Geschäft.

Überfall in einem Kiosk in Bremen-Walle: Wer kennt diesen Mann? (Bild: Polizei Bremen)

Der Räuber war etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Metern groß und schmächtig. Er trug eine dunkle Jacke mit heller Kapuze, eine Jeanshose und sprach Deutsch mit Akzent. Maskiert war er mit einer weißen Maske aus Plastik.

Der Räuber war etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,60 und 1,70 Metern groß und schmächtig. (Bild: Polizei Bremen)

Die Polizei Bremen fragt, wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann und bittet diese, sich beim Kriminaldauerdienst unter Tel. (0421) 362-3888 zu melden.