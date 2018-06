Bremen Ein Lynchmob dringt in eine Wohnung in Bremen ein und schlägt den Bewohner zusammen. Die Gewalt ist so hefig, dass das 50-jährige Opfer zeitweise in Lebensgefahr schwebt. Nun hat sich am Donnerstag ein erster Tatverdächtiger gestellt, berichtet die Polizei Bremen am Freitagvormittag. Er hat eingeräumt, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Zusammen mit weiteren Männern habe er den 50-Jährigen in dessen Wohnung zusammengeschlagen.

Die Täter hielten das Opfer für einen Pädophilen, der in einem RTL Fernsehbericht zu sehen gewesen sei. Fest steht: „Er ist nicht derjenige aus dem Video gewesen“, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Frank Passade, am Donnerstag sagte. Am Freitagmorgen legte die Polizei Bremen dar, dass sich der im TV-Beitrag gezeigte Mann noch am Tag der Ausstrahlung an die Polizei wandte. Nach intensiven kriminalpolizeilichen Ermittlungen bestätigten die Beamten, dass der gezeigte Mann in keinerlei Zusammenhang mit dem Fall der Pädophilie steht, der in der Sendung dargestellt wurde.

Missverständlicherweise glaubten die Täter nach Angaben der Ermittler, in dem Bericht den 50-Jährigen und auch das Haus, in dem er wohnt, wiedererkannt zu haben. Nach der Ausstrahlung am Dienstagmittag habe sich eine Gruppe von sieben bis zehn Menschen dort versammelt, sagte Passade. „Ob tatsächlich alle an der Tathandlung beteiligt waren, müssen wir klären.“ Die Polizei konnte den 50-Jährigen kurz befragen, bevor er ins Krankenhaus kam. Er ist inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft und die Polizei ermitteln nach der Lynchjustiz wegen versuchten Totschlags.

Der Sender hat eigenen Angaben nach die Polizei nach der Sendung über die Recherchen informiert und belastendes Filmmaterial übergeben. Nachdem der mutmaßliche Fall von Lynchjustiz bekanntgeworden war, händigte RTL den Ermittlern weiteres Rohmaterial aus. Dieses werde jetzt intensiv geprüft, sagte Passade.

„In dem Beitrag ist zu keinem Zeitpunkt behauptet worden, dass der Mann pädophil ist. Wir haben nur die Recherche abgebildet“, sagte ein RTL-Sprecher. Zudem sei der Mann verpixelt worden, um ihn unkenntlich zu machen. Ein Reporter hatte sich in einem bei Pädophilen beliebten Internetportal als Mädchen ausgegeben. Bei ihm meldete sich nach Senderangaben ein Mann, der sich mit dem Mädchen treffen wollte. Am Treffpunkt tauchte der Mann auf, der sich später im Fernsehen selbst erkannte und bei der Polizei meldete. Nach Angaben des RTL-Sprechers habe er sich auffällig verhalten und sei dann plötzlich verschwunden. Der Beitrag ist von RTL aus dem Netz genommen worden.