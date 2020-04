Nach Corona wieder fit

Bremen Mit innerer Disziplin und intensiver Pflegebetreuung ist ein am Coronavirus erkrankter 78-Jähriger wieder genesen. Er fühle sich noch etwas schlapp. „Aber sonst geht es mir wieder gut“, berichtete Ortwin Fritsche telefonisch dem Bremer Klinikverbund Gesundheit Nord (Geno). Der pensionierte Luft- und Raumfahrtingenieur und Kinderbuch-Autor verbrachte 19 Tage auf der Corona-Isolierstation des Klinikums Bremen-Mitte.

Nach der Rückkehr aus Italien am 9. März hatte Fritsche zunächst nichts gemerkt. Er renovierte mit seinem Sohn den Keller. Dann aber brach er zusammen. „Schlecht war mir und schwindelig. Meine Körpertemperatur sank immer weiter. Ich konnte nicht mehr denken und dachte, ich sterbe“, beschrieb Fritsche die Situation. Es folgten 19 lange Tage auf der Isolierstation.

Als es ihm etwas besser ging, ermutigte ihn das Stationsteam, sich zu bewegen. Und das tat er. „Meine innere Stimme bildete einen Slogan: Corona rocken, auf die Socken, Zimmerjoggen!“ Täglich 2000 Schritte in mehreren Etappen. Dazu Havanna-Musik, die ihm seine Frau aufs Handy schickte. Nach knapp drei Wochen waren die Abstriche negativ. Er hatte es überstanden. Die schweren Wochen und den Kampf gegen die Krankheit will der 78-jährige Autor nun auch in zwei Geschichten verarbeiten.