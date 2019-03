Bremen Der Senat hat am Dienstag zwei „zentrale Verkehrsprojekte“ angeschoben. Zum einen bewilligte er vier Millionen Euro aus bremischen Mitteln für den Bau der Straßenbahn-Querverbindung Ost. Außerdem verabschiedete die Landesregierung ein Carsharing-Gesetz.

Der Bau der 1,36 Kilometer langen Verknüpfung der Straßenbahnlinien 2 und 10 sowie 1 von der Kreuzung Bei den Drei Pfählen/Bennigsenstraße über Stresemann- und Steubenstraße bis zur Kreuzung Julius-Brecht-Allee ist umstritten. Der Beirat Hemelingen hat sich wiederholt gegen das Projekt ausgesprochen, auch weil der Trasse rund 150 Bäume weichen müssen. Der Beirat Vahr ist für das Projekt. Der Senat hat jetzt bis einschließlich 2024 gut vier Millionen Euro bewilligt. Der Rest in Höhe von etwa 38 Millionen Euro kommt aus Fördermitteln unter anderem des Bundes. Die nächsten Stationen der Querverbindung sind die Baudeputation sowie der Haushalts- und Finanzausschusses der Bürgerschaft. „Die neue Straßenbahnverbindung verbindet den Bremer Osten besser mit dem Viertel und der Innenstadt“, sagte Bau-Staatsrat Ronny Meyer. Die Vorteile zeigten sich in der besseren Vernetzung der Stadt. „Innenstadt und Obernstraße werden gegenüber externen Einkaufszentren wie Dodenhof gestärkt. Gewerbebetriebe an Stresemann- und Steubenstraße können besser erreicht werden“, sagte Meyer. Außerdem werde die Bremer Straßenbahn AG gestärkt. „Und vor allem können durch dieses Projekt 2,1 Millionen Autokilometer pro Jahr eingespart werden, was knapp 900 Tonnen Kohlendioxid entspricht.“

Mit dem Carsharing-Gesetz sei es künftig wesentlich einfacher, Flächen für stationsgebundene Carsharing-Plätze als bisher auszuweisen, sagte Meyer. Obendrein stehe der Stadt so ein hervorragendes Instrument zur Verfügung, um Carsharing gezielt dort einzusetzen, wo hoher Parkdruck Entlastung benötige. Beide Vorhaben sind Bestandteil des Verkehrsentwicklungsplans 2025, der einstimmig in der Bürgerschaft verabschiedet wurde.