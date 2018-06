Bremen „Huddy“ ist die erste Pullovermarke, die in Bremen nach einem Baukastensystem arbeitet. Der Kunde sucht sich sein Lieblingsdesign aus und entscheidet, ob er Kragen, Kapuze oder Taschen möchte. Dann wählt er den Stoff aus. Jeder einzelne Pulli wird in Handarbeit von Jung-Unternehmerin Viktoria Theoharova in Bremen gefertigt.

Um die Webseitenprogrammierung für das Baukastensystem und die Stoffauswahl vorzufinanzieren, hat die 33-Jährige ein Crowdfunding gestartet. Ihre Geschäftsidee entwickelte Theoharova vor einem Jahr. „Ich wollte gerne meinem Bruder ein Weihnachtsgeschenk machen, einen Pullover“, erinnert sie sich. Doch schnell merkte sie: Kaum einer der Pullis passte dem großen Mann, vor allem die Ärmel waren immer viel zu kurz im Geschäft. „Also ging ich auf die Straße und schaute, was die Männer so getragen haben – und merkte, dass viele dieses Problem hatten“, erzählt sie.

Für einen „Huddy“ kann der Kunde individuell seine Maße eingeben, seine gewünschte Länge eintragen und – was Theoharova besonders wichtig war – die Armlänge bestimmen. Bei der Stoffauswahl ist die Bremerin streng und umweltschonend. „Ich möchte das sehr konsequent machen und wirklich nur mit zertifizierten Biostoffen arbeiten“, sagt sie. Der Produzent sitzt in Süddeutschland. „Er ist der einzige Produzent, der etwas weiter weg ist, aber das musste ich für die Qualität in Kauf nehmen“, sagt Theoharova.

Die Lieferwege sind kurz. Fotografin und Programmierer des Webshops leben in der Neustadt. Und auch die Labels, also das „Huddy“-Logo, das später in die Pullis genäht wird, lässt die 33-Jährige um die Ecke lasern. „Wir sind alles Selbermacher, kleine Unternehmen, die es eben besser machen wollen. Das finde ich schön“, sagt sie. Noch sitzt die 33-Jährige, allein in ihrem Stübchen am Neustadtscontrescarpe 44a in der Neustadt, das sie im Januar eröffnet hat. „Wenn das so gut läuft, wie ich es erhoffe, dann werde ich mir Hilfe holen“, sagt sie.

Schon in jungen Jahren arbeitete sie an der Nähmaschine und entwarf erste Kleidungsstücke. 2013 hat sie sich mit Maßanfertigungen für Eventkleider (deathbychocolatedesign) selbstständig gemacht. Nun will die 33-Jährige für „Huddy“ das System des Crowdfundings nutzen, um einen Großteil ihrer Webseite finanzieren zu können. „Durch das Baukastensystem ist so eine Seite doppelt so teuer zu programmieren“, erzählt sie. Zur Wintersaison will die Unternehmerin zudem neue Stoffdesigns produzieren lassen. Dafür muss sie in Vorkasse treten. „Es dauert schließlich, bis ich den ganzen Stoff verarbeiten konnte“, sagt sie. Hinzu kommen Kosten, die bei dem Aufbau eines Start-ups wichtig sind, wie Nebenkosten für Marketing, Fotos oder die Labels. „Lieber mache ich so eine Kampagne und kann weiterhin um die Ecke lasern lassen, als dass ich bei einem Großproduzenten bestellen muss“, sagt Theoharova.

Die „Huddy“-Damenversion kostet 110 Euro, für den Herren gibt es zwei Versionen: Mit Kapuze für 120, ohne für 100 Euro. Die Kinderversion kostet 55 Euro. „Ich möchte, dass ,Huddy’ nicht nur für Bremen und umzu möglich ist, sondern deutschlandweit. Es geht auch anders, es geht auch mit gutem Gewissen“, sagt sie.