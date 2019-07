Bremen Mit einem Gegenstand haben zwei unbekannte Männer in Bremen auf einen Straßenbahnfahrer eingeschlagen. Der Angriff ereignete sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Bremen-Hemelingen an der Endhaltestelle Mahndorf. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 60 Jahre alte Straßenbahnfahrer befand sich laut Polizei gegen 0.15 Uhr mit der Straßenbahn der Linie N1 an der Endhaltestelle Mahndorf, als zwei unbekannte Männer die leere Bahn betraten. Das Duo schlug unvermittelt mit einem Gegenstand auf den Straßenbahnfahrer ein und verletze ihn dabei schwer. Nach dem Übergriff flüchteten die Angreifer. Der Bremer blieb mit Kopfverletzungen zurück. Er wurde in ein Klinikum gebracht.

Das Duo wurde als etwa 19 Jahre alt und mit schlanker Statur beschrieben. Beide sollen zum Tatzeitpunkt mit weißen T-Shirts bekleidet gewesen sein. Ein Täter soll zudem eine Kette um den Hals getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Endhaltestelle Mahndorf verdächtige Beobachtungen gemacht, sich zu melden. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421/362-3888 entgegen.