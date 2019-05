Bremen Eine Gruppe von Chaoten und Randalierern haben gegen 0.30 Uhr in der Nacht zu Sonntag im Bremer Ostertorviertel eine Kreuzung blockiert, Reifen in Brand gesteckt und Pyrotechnik gezündet. Aus der Gruppe, die in der Spitze aus 300 Menschen bestand, wurden auch Steine und Farbbeutel in drei umliegende Geschäfte geworfen. Die Bremer Polizei räumte die Sielwall-Keuzung mit Unterstützung niedersächsischer Kollegen. Einige Personen wurden vorläufig festgenommen, wie die Polizei mitteilt. Um 3 Uhr war der Einsatz beendet.

Aus der Menge heraus warfen einige Randalierer mit Flaschen auf die Polizisten, die dabei zum Teil auch verletzt wurden. Außerdem griffen Unbekannte im weiteren Verlauf der Nacht Streifenwagen und Reviere der Polizei mit Farbbeuteln und anderen Gegenständen an.

Ein Geschäft mit zerstörtem Schaufenster an der Sielwall-Kreuzung in Bremen. Foto: 261News / Andre van Elten

Wie es zu den Ausschreitungen kam, ist bislang noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruch und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter machen können, beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421/3623888 anzurufen.