Bremen Da tut sich was in der Bremer Innenstadt – das neue „Johann-Jacobs-Haus“ an der Obernstraße wird sichtbar. Weite Teile des Gerüsts sind abgebaut, die mit einem kohlegebrannten dänischen Backstein geklinkerte Fassade kommt zum Vorschein. Am 15. Januar, dem 125. Jahrestag der Gründung des Kaffeekonzerns, wird das Richtfest gefeiert.

Der markante Neubau ist – neben dem wuchtigen Kühne-und-Nagel-Bau an der Wilhelm-Kaisen-Brücke – der erste Meilenstein auf dem Weg zur Neugestaltung weiter Teile der Bremer Innenstadt. Zugleich ist das „Johann-Jacobs-Haus“ Auftakt und Tor zum „Balge-Quartier“, mit dem der Investor Dr. Christian Jacobs aus der Kaffee-Dynastie einen Brückenschlag von der Obernstraße über die Langenstraße zu Schlachte und Weser schaffen will. „Handlauf zur Weser“, so nennt er das gern. Etwa 100 Millionen Euro investiert der Unternehmer, 1962 in Bremen geboren, in der Hansestadt.

Anno 1895 hatte sich Johann Jacobs (1869 bis 1958), Spross einer Borgfelder Bauernfamilie und Urgroßonkel von Christian Jacobs, mit einem – wie es damals hieß – „Specialgeschäft in Caffee, Thee, Cacao, Chocoladen, Biscuit“ selbstständig gemacht. Nach zwei Jahren zog er vom Domshof in die Sögestraße, im Jahr 1903 dann in die Obernstraße.

Diese Adresse wuchs zum Stammsitz. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Stammhaus zerstört. Die Familie Jacobs ließ es 1948 neu aufbauen, als Deutschland wieder Rohkaffeelieferungen bekam. Diesen Bau hat Christian Jacobs abreißen lassen. Der von dem Berliner Architekturbüro Christian Felgendreher, Johannes Olfs und Christina Köchling entworfene Neubau ist breiter und höher als das vorherige Gebäude an der Obernstraße 20.

Im April, so heißt es, sollen auch im Innenbereich die Arbeiten abgeschlossen sein. Im Erdgeschoss ist Platz für zwei Einzelhändler. Außerdem kommt, es handelt sich ja schließlich um ein Jacobs-Projekt, eine Spezialitätenrösterei ins Haus. Der Kaffeegenuss soll hier wieder zelebriert werden – wie einst, aber eben zugleich im Stil von heute.

Hohe Fenster, hohe Decken, viel Glas und Transparenz – vom Stammsitz und dem neuen „Johann-Jacobs-Haus“ ausgehend, will Investor Christian Jacobs der Innenstadt-Entwicklung mit dem „Balge-Quartier“ einen kräftigen Schub geben. Die Stadtwaage mit der prächtigen Renaissancefassade von Lüder von Bentheim ist ebenso Teil des Projekts wie das „Essighaus“ und das Kontorhaus, das ein richtiges Erdgeschoss bekommen soll – ebenerdig, ohne störende Treppen.

Das „Balge-Quartier“ soll bremische Traditionen aufgreifen, zugleich aber eine zeitgenössische Interpretation des Begriffs „Innenstadt“ sein. Aspekte wie Aufenthaltsqualität, Kommunikation und Wohnen spielen dabei eine wichtige Rolle.