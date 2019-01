Bremen „Gewalt gegen Andere hat bei uns nichts zu suchen.“ Bürgerschaftspräsident Christian Weber hat den gewalttätigen Angriff auf den Bremer AfD-Chef und Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz scharf kritisiert. Die Tat mache „betroffen und fassungslos“, sagte der Sozialdemokrat am Dienstag beim Neujahrsempfang der Bremischen Bürgerschaft.

„Der Mensch Frank Magnitz hat unser Mitgefühl verdient“, fuhr Weber fort. Ihm fehle jedes Verständnis für solch einen Anschlag, der letztlich der AfD eher nützt als schadet. Die Tat spalte die Gesellschaft und sorge für weitere Hetze im Netz.

Der Neujahrsempfang im Zentrum der bremischen Politik, im Herzen der Demokratie sei eine „schöne Tradition“, sagte Weber vor rund 400 Gästen. Dazu zählten die Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und Karoline Linnert (Grüne), die Senatoren und Bürgerschaftsabgeordneten, Bürgermeistern und Landräten aus dem Umland sowie die Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft.

Politik kein Lieferdienst

Auch Altvordere wie die Alt-Bürgermeister Jens Böhrnsen, Henning Scherf und Klaus Wedemeier (alle SPD) und der „ewige“ CDU-Landeschef und Kulturstaatsminister Bernd Neumann sowie als Ehrengäste die „Wasserretter“ von der Deutschen Lebens-Rettungsgesellschaft (DLRG) und der Feuerwehr erschienen.

Der Präsident sorgt sich im Bürgerschafts- und Europa-Wahljahr 2019 um die Demokratie. Er rief dazu auf, sich aktiv in die Politik einzumischen und damit die Demokratie zu stärken. Die Politik sei kein Lieferdienst. Und Demokratie sei kein Naturgesetz. „Demokratie ist eine Lebenshaltung, und die muss man lernen“, sagte Weber. Sie werde in ihren Grundfesten erschüttert.

„Demokratie braucht auch ein Grundvertrauen in die Politik“, so Weber. Er kritisierte die Erwartungshaltung der Bürger an die Politik, die inhaltlich und zeitlich kaum noch zu sättigen sei. „Ich kann im Internet heute binnen Sekunden etwas bestellen, morgen ist es da. Ich kann im Internet eine Online-Petition starten oder eine Petition unterstützen – das dauert nur wenige Sekunden“, so Weber.

Die politische Umsetzung aber nehme dann oft Jahre in Anspruch, weil Politiker in immer komplexeren Zusammenhängen Entscheidungen treffen müssten. EU-Recht, Datenschutz, Denkmalschutz und andere Vorschriften seien kompliziert.

Mitmachmodell

Auch die Kommunikation werde immer wichtiger. „Wir müssen uns und unsere Themen besser erklären. Auch in den sozialen Netzwerken. Wir können nicht ohne sie. Aber wir müssen aufpassen vor der Hetze, die die digitalen Stammtische in Sekundenschnelle verbreiten“, so Weber.

Die Demokratie brauche überzeugte Demokraten, ergänzte der Sozialdemokrat. „Das Demokratiemodell des Grundgesetzes ist ein Mitmachmodell, kein Zuschauermodell.“ Und so forderte er erneut und „immer noch“ einen verpflichtenden Politik-Unterricht von mindestens zwei Stunden in der Woche.